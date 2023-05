ദലിത് ബാലനെ കെട്ടിയിട്ട് മർദനം: ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ

ചിറ്റൂർ (പാലക്കാട്) ∙ കടയിൽ നിന്നു മാമ്പഴവും 190 രൂപയും മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചു ദലിത് ബാലനെ കെട്ടിയിട്ടു മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ദമ്പതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



എരുത്തേമ്പതി വണ്ണാമട മലയാണ്ടി കൗണ്ടന്നൂർ സ്വദേശികളായ കെ.പ്രഭു (പരമശിവം - 42), ഭാര്യ ജ്യോതിമണി (34) എന്നിവരെയാണു ചിറ്റൂർ ഡിവൈഎസ്പി സി.സുന്ദരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

മലയാണ്ടി കൗണ്ടന്നൂർ സ്വദേശിയായ 17 വയസ്സുകാരനെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടു ചെരിപ്പും മരക്കഷണവും കൊണ്ടു മർദിക്കുകയും ജാതിപ്പേരു വിളിച്ച് അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്.

