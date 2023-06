തിരുവനന്തപുരം ∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 19 വാർഡുകളിലേക്കു നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിനും എൽഡിഎഫിനും 9 സീറ്റു വീതം ലഭിച്ചു. ബിജെപിക്ക് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടി. ബിജെപിക്കും ജനപക്ഷത്തിനും ഓരോ സീറ്റ് നഷ്ടമായി. 3 സീറ്റ് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു.

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 4 സീറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും പുതിയ നാലെണ്ണം പിടിച്ചെടുത്ത് എൽഡിഎഫ് എണ്ണം നിലനിർത്തി. ബിജെപിയുടെ 2 സിറ്റിങ് സീറ്റും ജനപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു സീറ്റും യുഡിഎഫിന്റെ ഒരു സീറ്റും എൽഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു. എൽഡിഎഫിന്റെ 3 സീറ്റ് യുഡിഎഫും ഒരെണ്ണം ബിജെപിയുമാണ് പിടിച്ചത്. 9 ജില്ലകളിലായി 2 കോർപറേഷൻ, 2 മുനിസിപ്പാലിറ്റി, 15 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നത്.

∙ എൽഡിഎഫ് പുതിയതായി പിടിച്ചെടുത്തത്: പൂഞ്ഞാർ പെരുനിലം വാർഡ് (ജനപക്ഷ‍ത്തിൽ നിന്ന്), കോഴിക്കോട് പുതുപ്പാടി കണ‍ലാട് വാർഡ് (യുഡിഎഫിൽനിന്ന്), എറണാകുളം നെല്ലിക്കുഴി തുളുശേരിക്കവല വാർഡ്, കൊല്ലം അഞ്ചൽ തഴമേൽ വാർഡ് (ബിജെപിയിൽ നിന്ന്).

∙ യുഡ‍ിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തത്: പത്തനംതിട്ട മൈലപ്ര അഞ്ചാം വാർഡ്, കണ്ണൂർ ചെറുതാഴം കക്കോണി, പാലക്കാട് മുതലമട പറയമ്പള്ളം (എൽഡിഎഫിൽനിന്ന്)

∙ ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തത്: പാലക്കാട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ കല്ല‍മല (എൽഡിഎഫിൽനിന്ന്)

English Summary: Local By-Elections: Nine seats each for UDF and LDF; One seat for BJP