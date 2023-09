ജാതി വിവേചനം: മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ച് നടപടി: മന്ത്രി രാധാകൃഷ്ണൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കണ്ണൂരിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തനിക്കു നേരെ ജാതി വിവേചനം ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ നിയമ നടപടിയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ.

കത്തിച്ച വിളക്കുമായി വന്ന പൂജാരിയെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും തൊട്ടതിൽ അശുദ്ധിയില്ലേയെന്നും തനിക്ക് വിളക്കു തരുന്നതിൽ മാത്രം ശുദ്ധി പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മനോരമ ന്യൂസ് ടിവി ചാനലിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നടപടിയെടുക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഞാനുമായി സംസാരിച്ച ശേഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Caste Discrimination: Further action taken in consultation with Chief Minister