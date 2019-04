ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ‘പണിമുടക്കി’ ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം; മൊബൈലിൽ ലഭ്യം

കോട്ടയം ∙ ഫെയ്സ്ബുക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിൽ. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഡെസ്ക് ടോപ്പുകളിൽ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിലച്ചു. ഫെയ്സ്ബുക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തകരാറിലായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ടില്ല.

അതേസമയം, ഫോണിൽ ഇവയുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഫെയ്സ്ബുക് കുടുംബത്തിലുള്ള മൂന്നു വമ്പൻ ശൃംഖലകൾ ഒരുമിച്ചു പണിമുടക്കുന്നത് ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിശ്ചലമായ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ തകരാർ പരിഹരിച്ചത് 24 മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ്.

ആദ്യമായാണ് ഒരു ദിവസം മുഴുവനായി ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെട്ടത്. ഇതിനൊപ്പം പ്രവർത്തനം മുടങ്ങിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും വാട്സാപ്പും വീണ്ടെടുത്തത് 14 മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ്. സെര്‍വറില്‍ മാറ്റംവരുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് തടസ്സമുണ്ടായതെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം.

English Summary: Facebook, Instagram and Whatsapp users across the globe face service disruptions