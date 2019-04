ശബരിമല∙ പത്തനംതിട്ടയിൽ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നീചമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കെ.സുരേന്ദ്രൻ. ജാതി, മത ശക്തികളുമായി ചേർന്ന് യുഡിഎഫിനു വോട്ട് മറിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആസൂത്രിതശ്രമം നടത്തുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തും. പത്തനംതിട്ടയിൽ ക്യാംപ് ചെയ്താണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കങ്ങളെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമലയില്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan tries to defeat me says K Surendran