തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 22ന് അവധി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലോക്സഭാ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തലേ ദിവസമായ 22ന് അവധി. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർ‌ന്നാണു സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്.

22ന് സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പൊതുഅവധി അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നു മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ (സിഇഒ) ടിക്കാറാം മീണ പൊതുഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

