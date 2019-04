ഗൊഗോയ്ക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ വിധി 2-ന്; തീകൊണ്ടു കളിക്കരുത്: കോടതി

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്ന പീഡനാരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനയിൽ അഭിഭാഷകൻ തെളിവ് നൽകി. ഗൂഢാലോചനക്കാരുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ബോധിപ്പിച്ചു. മുദ്രവച്ച കവറിലാണ് ഉത്സവ് സിങ് ബൈൻസ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയത്.

അതേസമയം അഭിഭാഷകന്റെ നിലപാടിനെ എതിർത്ത് അറ്റോർണി ജനറൽ രംഗത്തെത്തി. ഗൂഢാലോചനക്കാരുടെ പേരു വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന നിലപാടിനെതിരെയാണ് എജിയുടെ പ്രതികരണം. കേസിൽ യുവതിയുടെ പരാതിയും ഗൂഢാലോചനയും ഒരുമിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജയ്സിങ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഗൂഢാലോചന പ്രത്യേകമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കോടതിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

സുപ്രീം കോടതിയുമായി മത്സരിക്കുന്ന സമ്പന്നരും ശക്തരും തീ കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതി നടപടികളിൽ അവർ‌ക്ക് ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗബെഞ്ചാണ് വിഷയം പരിശോധിക്കുന്നത്. കോര്‍പ്പറേറ്റ് വമ്പൻ ഉള്‍പ്പെട്ട വന്‍സംഘമാണു ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് അഭിഭാഷകൻ ഉത്സവ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Dont provoke the court: SC on sexual harassment charges against CJI