തോളിൽ കയ്യിട്ട് കളിയാക്കി രാഹുൽ; മിണ്ടാതിരിക്കെന്നു പ്രിയങ്ക- വൈറൽ വിഡിയോ

കാൻപുർ ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിരക്കിനിടെ സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമൊത്തുള്ള ഊഷ്മള വിഡിയോ പങ്കിട്ട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൻപൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴുള്ള വിഡിയോ ആണിത്. ‌മണിക്കൂറുകൾക്കകം 11 ലക്ഷം വ്യൂസും 60,000 ലൈക്കും 12,400 ഷെയറും നേടിയ വിഡിയോ വൈറലായി.

പരസ്പരം തോളിൽ കയ്യിട്ടു ചിരിച്ചുകൊണ്ടു വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിട്ട ശേഷം പ്രിയങ്കയെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് രാഹുൽ. ക്യാമറക്കടുത്തേക്കുവന്ന രാഹുൽ, 'ഒരു നല്ല സഹോദരൻ ആയിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നു പറഞ്ഞുതരാം' എന്നു പറയുന്നു. ‘ചെറിയ ഹെലികോപ്ടറിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നാണ് എന്റെ ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ യാത്രകൾ. പക്ഷേ ഹ്രസ്വയാത്ര നടത്തുന്ന എന്റെ സഹോദരി സഞ്ചരിക്കുന്നതു വലിയ ഹെലികോപ്ടറിലും’– രാഹുൽ കളിയാക്കി.



വിഡിയോക്കിടയിൽ രാഹുലിന്റെ കൈ തട്ടി മിണ്ടാതിരിക്ക് എന്ന് പ്രിയങ്ക പറയുന്നതു കേൾക്കാം. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും‌ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുമൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്കു പോസ് ചെയ്ത ശേഷം സഹോദരനെ ആശ്ലേഷിച്ചാണു പ്രിയങ്ക യാത്രയാക്കിയത്. ഇരുവരും രണ്ടു ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലായി പ്രചാരണത്തിനു പോകുന്നതോടെയാണു വിഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്.



English Summary: What Does It Mean To Be A Good Brother? Rahul Gandhi Explains in Video