അവിശുദ്ധ സഖ്യങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെടും; തൂക്ക് സഭ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമില്ല: ജയ്റ്റ്ലി

ന്യൂഡൽഹി∙ അവിശുദ്ധ സഖ്യങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്ന സൂചനയാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകള്‍ നല്‍കുന്നതെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുണ്‍ ജയ്റ്റ്ലി. നേതാക്കളെ ജനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതു കുടുംബത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ പേരിലല്ല.

The Message of Exit Polls https://t.co/ciQBprCs3E — Chowkidar Arun Jaitley (@arunjaitley) 20 May 2019

സ്ഥിരതയുള്ള സര്‍ക്കാരിനാണു ജനങ്ങള്‍ വോട്ടുചെയ്തതെന്നും എതിരാളികള്‍ ഒന്നിക്കുന്ന തൂക്ക് സഭ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമില്ലെന്നും ജയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു.



ജനങ്ങളില്‍ നേരിട്ടെത്തി നടത്തിയ അഭിപ്രായ സര്‍വേകള്‍ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉയര്‍ത്തിയ ആരോപണങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ബ്ലോഗില്‍ കുറിച്ചു.



English Summary: Election results to be in consonance with exit polls outcome: Arun Jaitley