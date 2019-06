മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണം: ജാർഖണ്ഡിൽ അഞ്ച് പൊലീസുകാർക്കു വീരമൃത്യു

ജംഷഡ്പുർ∙ ജാർഖണ്ഡിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പൊലീസുകാർക്കു വീരമൃത്യു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന പൊലീസുകാരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ജംഷഡ്പുരിൽ നിന്നും 60 കിലോമീറ്റർ അകലെ സരയ്കെലയിലാണ് സംഭവം.

രണ്ടു പേർ പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പൊലീസിന്റെ ആയുധങ്ങളും മാവോയിസ്റ്റുകൾ കവർച്ച ചെയ്തു. ബംഗാൾ–ജാർഖണ്ഡ് അതിർത്തിയിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ജൂൺ ആദ്യവാരം നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ദുംക ജില്ലയിൽ ഒരു സൈനികൻ മരിക്കുകയും നാലു പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

മേയ് 28 ന് സരയ്കെലയിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ 11 സുരക്ഷ ജീവനക്കാർക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. അതിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരുന്ന സിആർപിഎഫ് കമാൻഡോ വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹി എയിംസിൽ (എഐഐഎംഎസ്) മരിച്ചു.



English summary: 5 policemen killed in an ambush by Maoists