‘കിരീടം’ ഈടുനൽകി സുൽത്താന്റെ പ്രണയം; ‘വിവാഹമോചനം’; വിടാതെ റഷ്യൻ സുന്ദരി

View this post on Instagram

The man who really loves his woman will do everything for his beloved one. Love and taking care is the base for strong and healthy relationship. Good husband will always support and be nice with his wife. Always is interested how does she feel and takes care of her, if she is tired. Always 100% keeps his promises. Always takes responsibility for the family and doesn’t put this responsibility on his wife’s shoulders During pregnancy he would give his wife increased attention, gifts and care. Relationship are based on how can people support and understand each other. Family is the result of the work of two people who can give love gratuitously!❤️ Next time I will write about woman... Мужчина, по-настоящему любящий свою женщину, сделает все для своей любимой. Любовь и забота - основа крепких и здоровых отношений. Любящий муж всегда поддержит и будет обходиться бережно со своей женой. Всегда поинтересуется как она себя чувствует и позаботится о ней, если она устала. Всегда, на 100%, сдерживает перед ней свои обещания. Всегда несет ответственность за свою семью и не перекладывает эту ответственность на слабые плечи женщины Во время беременности он будет уделять жене повышенное внимание, дарить подарки и ухаживать. Крепкие отношения строятся на поддержке и понимании друг друга. Семья - это результат работы двух людей, способных даровать любовь безвозмездно.❤️ В следущий раз напишу пост о женщине...