കൂട്ടം കൂടി ആളുകൾ; ഉരുൾപൊട്ടലിന് 20 മിനിറ്റ് മുൻപുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്: നടുക്കും കാഴ്ച

വയനാട്∙ വയനാട് പുത്തുമലയില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുന്‍പുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. മഴവെള്ള പാച്ചില്‍ കാണാൻ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ആ വലിയ ദുരന്തത്തിന് 20 മിനിറ്റ് മുന്‍പുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്. 63 കുടുംബങ്ങളെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത്. കൂടി നിന്നവർ ഒാടി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ.

പുത്തുമലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു . മഴ മാറിനിൽക്കുന്നതും വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കിയതും രക്ഷാ പ്രവർത്തകർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീടുകൾ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് തിരച്ചിൽ.

English Summary: Kerala village swept away in landslide, visuals from puthumala show the extent of destruction