ന്യൂഡല്‍ഹി∙ വിവാഹത്തിന് നിര്‍ബന്ധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് 47 വയസ്സുകാരി, അമ്മയെ ഇരുമ്പുദണ്ഡുകൊണ്ട് തലക്കടിച്ചു കൊന്നു. യുവതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച ഡല്‍ഹിയിലെ ഹരി നഗറിലാണ് സംഭവം.

ഊര്‍ജവിതരണക്കമ്പനിയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പേഴ്സണല്‍ ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നീരു ബഗ്ഗ ഭര്‍ത്താവുമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞ ശേഷം, അമ്മ സന്തോഷ് ബഗ്ഗയ്ക്കൊപ്പം (81) ഹരി നഗറിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. വിവാഹബന്ധം വേര്‍പെടുത്തിയതിന് സന്തോഷ് ബഗ്ഗ നീരുവിനെ വഴക്കുപറഞ്ഞിരുന്നു. വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതെക്കുറിച്ച് ശനിയാഴ്ച്ച ഇരുവരും തമ്മില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കമുണ്ടായി. തര്‍ക്കത്തിനിടെ നീരു അമ്മയെ ഇരുമ്പുദണ്ഡുകൊണ്ട് അടിച്ച ശേഷം വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു.

വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ അമ്മയുടെ മൃതദേഹം രക്തത്തില്‍ കുതിര്‍ന്നു കിടക്കുന്നതാണു കണ്ടത്. കൊലപാതകത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ശേഷം യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Delhi woman kills 81 year old mother with iron rod after quarrel over failed marriage