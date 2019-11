മണ്ഡലകാലത്തിന് തുടക്കം, സന്നിധാനത്ത് ഇന്ന് അവലോകന യോഗം

പത്തനംതിട്ട∙ വൃശ്ചികപ്പുലരിയില്‍ പുതിയ മേല്‍ശാന്തി സുധീര്‍ നമ്പൂതിരി ശബരിമല നടതുറന്നു. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവലോകന യോഗം ഇന്ന് രാവിലെ പത്തിന് സന്നിധാനത്ത് ചേരും. ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ. വാസു, ജില്ലാ കലക്ടർ പി. ബി. നൂഹ് , സന്നിധാനം ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റ്, വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ നടത്തിയ ഒരുക്കങ്ങളാണ് യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന അജൻഡ.

English Summary : Meeting at Sabarimala to discuss about mandala pooja festival preperations