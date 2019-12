രാഹുലും കുടുംബവും വ്യാജ ഗാന്ധിമാർ: കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി

ബെംഗളൂരു ∙ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും വ്യാജ ഗാന്ധിമാരാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി. രാഹുലിന് ആഗ്രഹിച്ചാലും രാഹുൽ സവർക്കറാകാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ധാരണയിലെത്തിയാൽ രാഹുലിന് ഉദ്ധവ് താക്കറെയാകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ദേശസ്നേഹിയായ വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കർക്ക് എതിരായ പരമാർശങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ മോഹഭംഗങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.



കോൺഗ്രസും മതനിരപേക്ഷരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മറ്റു ചില കക്ഷികളും രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തിനു തുരങ്കം വയ്ക്കാൻ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ ഹിന്ദു- മുസ്‍ലിം പ്രശ്നമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണെന്നും പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ഹുബ്ബള്ളിയിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Rahul, his family members are fake Gandhis, says Pralhad Joshi