ഇന്ത്യയിൽ 7087 കോടി നിക്ഷേപിക്കാൻ ആമസോൺ; ലക്ഷ്യം ഡിജിറ്റൽവൽക്കരണം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപത്തിനൊരുങ്ങി ഇ–കൊമേഴ്സ് രംഗത്തെ അതികായരായ ആമസോൺ. രാജ്യത്തെ ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ ബിസിനസ്സുകളെ ഡിജിറ്റൽവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ബില്യൻ ഡോളർ (ഏകദേശം 7087 കോടി) നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ആമസോൺ സിഇഒ ജെഫ് ബെസോസ് പറഞ്ഞു. 2025ഓടെ 10 ബില്യൻ ഡോളർ മതിപ്പുള്ള ‘മെയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ ഉൽപന്നങ്ങൾ ആഗോളവിപണയിൽ എത്തിക്കുമെന്നും സംഭവ് ഉച്ചകോടിക്കായി ന്യൂഡൽഹിയിലുള്ള ബെസോസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യ– യുഎസ് സഖ്യം 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും വരുന്നത് ‘ഇന്ത്യൻ നൂറ്റാണ്ടായി’ അനുഭവപ്പെടുന്നതായും ബെസോസ് പറഞ്ഞു. വലിയതോതിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ആമസോണിന്റെ വിൽപനതന്ത്രങ്ങൾ സാരമായി ബാധിച്ചെന്നാരോപിച്ച് രാജ്യത്തെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബെസോസിന്റെ വരവ്. യുഎസ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആമസോൺ വളരുന്ന വിപണിയായാണ് ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത്. 5.5 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുമെന്ന് ആമസോൺ നേരത്തെ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു.



