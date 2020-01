പള്ളിപ്പുറം ∙ ഒട്ടേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയായ യുവാവിനെ സഹോദരൻ കുത്തി കൊന്നു. പൊലീസ് കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിൽ ആയിരുന്ന യുവാവ് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. പള്ളിപ്പുറം കരിനാട്ട് മഹേഷാണ് (30) മരിച്ചത്. സഹോദരൻ ഗിരീഷിനെ ചേർത്തല പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ഇന്നു പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് സംഭവം.



English Summary: The young man was stabbed to death by his brother