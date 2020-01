കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര: സിനിമയും സീരിയലും നിർത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്

കോഴിക്കോട് ∙ കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര ആസ്പദമാക്കി നിർമിക്കുന്ന സിനിമ, ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ എന്നിവ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. കേസിലെ സാക്ഷി മുഹമ്മദ് ബാവ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണു വിധി.

അന്വേഷണവും വിചാരണയും പൂർത്തിയാവുന്നതിനു മുൻപ് സിനിമയും സീരിയലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതു കേസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ സംപ്രേഷണം തുടങ്ങിയ സീരിയലിൽ യാഥാർഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണു കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇതു കേസിലെ സാക്ഷികളെയും ജനങ്ങളെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിച്ചു.



English Summary: High court ordered to stop all cinema and TV serial related with koodathai serial murders