ബജറ്റ് കേരളത്തോടുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം; ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത അവഗണന: തോമസ് ഐസക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജ്യം മാന്ദ്യത്തിലാണെന്ന യാഥാര്‍ഥ്യം ബജറ്റിലില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. പ്രതിസന്ധി മൂര്‍ച്ഛിക്കും. ആദായനികുതി സങ്കീര്‍ണമാക്കി. കൊറോണ വൈറസും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാം. അതു ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കേരളത്തോടുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണ് നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ്. ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത അവഗണനയാണ് കേരളത്തിനോട് ഇത്തവണയെന്നും ഐസക് വിമർശിച്ചു.



ആദായനികുതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അറിയാൻ ടാക്സ് കാൽകുലേറ്റർ ചുവടെ......

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെ ബജറ്റ് തീര്‍ത്തും അവഗണിച്ചെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിക്ഷോഭ സഹായധനം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വീതിച്ചു നല്‍കിയപ്പോള്‍, അതിരൂക്ഷമായ പ്രളയക്കെടുതി ഉണ്ടായ സംസ്ഥാനമായിട്ടു കൂടി കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കിയതു കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലാണ്. അതേ രാഷ്ട്രീയ മനോഭാവമാണ് കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ബജറ്റിലുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Thomas Isaac On Union Budget 2020, Union Budget 2020, Budget 2020, Nirmala Sitaraman, Union Budget Highlights in Malayalam, Live Budget Updates, Budget Speech in Malayalam