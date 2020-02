ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: മലയാളി വോട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് വോട്ടുതേടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേന്ദ്രസർക്കാരിനെയും കേജ്‌രിവാൾ സർക്കാരിനെയും കടന്നാക്രമിച്ചായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഹിന്ദി പ്രസംഗം.

നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. ഷീല ദീക്ഷിത് സർക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങളാണ് മുഖ്യപ്രചാരണവിഷയം. ഡൽഹിയുടെ വികസനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഷീല ദീക്ഷിത് സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നേതാക്കൾ. മലയാളി വോട്ടുകൾ നിർണായകമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ രംഗത്തിറക്കി വോട്ടു പിടിക്കാനാണ് ശ്രമം. മുനിർക്ക, ആശ്രം, മെഹ്റോളി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രചാരണം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മുൻനിര നേതാക്കൾ ഡൽഹിയിൽ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങും.

English Summary: Opposition Leader Ramesh Chennithala in Delhi For Election campaign