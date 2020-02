തൃശൂർ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴി‍ഞ്ഞിരുന്ന വിദ്യാർഥിനിയുടെ സംപിള്‍ പരിശോധന ഫലം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും നെഗറ്റീവ്. നാളെ മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡ് യോഗം ചേരും. വിദ്യാർഥിനിയുടെ ഡിസ്ചാർജ് തീയതിയും നാളെ തീരുമാനിക്കും. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വിദ്യാർഥിനിയാണിത്.



English Summary: First Coronavirus in India; Second test result is Negative