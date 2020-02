കാർ ടിപ്പർ ലോറിയിൽ ഇടിച്ചു തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മരിച്ചു; രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക്

കൊല്ലം∙ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ടു ടിപ്പർ ലോറിയിൽ ഇടിച്ചു തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ സ്ത്രീ മരിച്ചു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേർക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. തമിഴ്നാട് തിരുനെൽവേലി ശിവഗിരി സ്വദേശി രുഗ്മിണി (45) ആണു മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ കാളിയപ്പൻ (65), കാർ ഡ്രൈവർ ജോൺസൺ (40) എന്നിവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്തിനു സമീപം മേനംകുളം കിൻഫ്ര സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പാർക്കിനു സമീപം ഹോൾ ഗ്രെയിൻസിലെ ജീവനക്കാരാണ് 3 പേരും. രാവിലെ തെന്മലയ്ക്കു സമീപം പള്ളംവെട്ടി എർത്ത് ഡാമിനു സമീപമായിരുന്നു അപകടം. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ടിപ്പർ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ടിപ്പർ ലോറി പെട്ടെന്നു ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നാലെ വന്ന ജീപ്പ് ലോറിയിലും അതിനു പിന്നാലെ വന്ന ബൈക്ക് ജീപ്പിലും ഇടിച്ചു.

