ന്യൂഡൽഹി∙ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ പൗരത്വ നിയമത്തെ എതിർക്കുന്നവരും അനുകൂലിക്കുന്നവരും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തികൾ അടച്ചിടണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. അമിത് ഷായുമായുള്ള കുടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു മുന്നോടിയായുള്ള എംഎൽഎമാരുടെ യോഗത്തിനു ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കേജ്‌രിവാൾ. പുറത്തുനിന്ന് അക്രമകാരികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നത് തടയണം. മരിച്ചവർ നമ്മുടെ സഹോദരൻമാരാണ്. എല്ലാവരും അക്രമത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം. ഡല്‍ഹിയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കണം. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ നമ്മുടെ എംഎല്‍എമാര്‍ ഈ സമാധാന ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, അക്രമത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ രണ്ടാമതും വിളിച്ചു ചേർത്ത അടിയന്തര യോഗത്തിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രി‌വാളും ലഫ്. ഗവർണറും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു പരിഹരിക്കുമെന്ന് കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു. പൊലീസിനു സ്ഥിതിഗതികള്‍ നേരിടാന്‍ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ നിര്‍ദേശം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പൊലീസുകാര്‍ എണ്ണത്തില്‍ കുറവാണെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അമിത് ഷായെ ധരിപ്പിക്കുമെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. . മൗജ്പുരിലും ബ്രഹ്മപുരിയിലും ഇന്ന് രാവിലെയും വൻതോതിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. പേര് ചോദിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും പ്രാദേശികവാസികൾ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Protests related to the CAA took a violent turn, Live Updates