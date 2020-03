കർണാടക ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എം.കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി രാജിവച്ചു

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടക നിയമസഭാ ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എം.കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി രാജിവച്ചു. കുമാരസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയമിതനായ ദൾ നേതാവായ ഇദ്ദേഹത്തെ നീക്കാൻ ബിജെപി അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടു വരാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് രാജി. കൃഷ്ണ റെഡ്ഡിയുടെ രാജി അംഗീകരിച്ചതായി സ്പീക്കർ വിശ്വേശ്വര ഹെഗ്ഡെ കാഗേരി സഭയെ അറിയിച്ചു. ചിക്കബെല്ലാപുരയിലെ ചിന്താമണിയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ ഇദ്ദേഹത്തെ 2018 ജൂലൈ 6നാണ് ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി നിയമിച്ചത്.



English Summary: Karnataka Deputy Speaker Resigns Ahead of Trust Vote Against Him