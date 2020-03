പാലക്കാട്∙ മലമ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലിലെ റിമാൻഡ് തടവുകാരൻ‍ സാനിറ്റൈസർ ഉള്ളിൽ ചെന്നു മരിച്ചു. കൊറോണ പ്രതിരോധ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ജയിലിൽ സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ഇയാളെ സാനിറ്റൈസർ കുടിച്ച്് അവശനായ നിലയിൽ ജയിലിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇന്നു രാവിലെ മരിച്ചു.

