ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണം 24,000 പിന്നിട്ടു; 5.31 ലക്ഷം രോഗികൾ, ഇന്ത്യയിൽ 694 പേർ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ലോകത്താകെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5.31 ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ചൈനയെ മറികടക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കു പോവുകയാണ് ഇറ്റലിയും യുഎസും. 85,000 ലേറെ പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച യുഎസ് ആണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ. 81,340 പേരാണു ചൈനയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവർ. 80,000ലേറെ പേരുമായി ഇറ്റലിയും 57,000ലേറെ രോഗികളുമായി സ്പെയിനും കോവിഡിനോടു മല്ലിടുകയാണ്.

ലോകത്തു കോവിഡ് മരണം 24,071 ആയി. 8215 പേർ ഇറ്റലിയിലും 4365 പേർ സ്പെയിനിലും 3292 പേർ ചൈനയിലും 2234 പേർ ഇറാനിലും 1696 പേർ ഫ്രാൻസിലും 1293 പേർ യുഎസിലും മരണപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 669 ആയി. വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ച കണക്കു കൂടി ചേരുമ്പോൾ എണ്ണം 694 ആകും. കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ (137); തൊട്ടുപിന്നിൽ മഹാരാഷ്ട്ര (125).



11 കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഇന്നലെ ആദ്യ മരണം സംഭവിച്ചു. ഗുജറാത്തിൽ 2 പേരും രാജസ്ഥാനിൽ ഒരാളും ഇന്നലെ മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 63 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ മുംബൈ കസ്തൂർബ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു. 24ന് നവിമുംബൈയിൽ മരിച്ച 65 വയസ്സുകാരിക്ക് ഇന്നലെയാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രാദേശിക ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടർ, ഭാര്യ, മകൾ എ‌ന്നിവർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തൊള്ളായിരത്തിലേറെ പേരെ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി.



യുഎസിൽ രോഗികൾക്കായി കിടക്ക കണ്ടെത്താൻ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ് അധികൃതർ. പല ആശുപത്രികളും വാർഡുകളിൽ നിന്നു മറ്റു രോഗികളെ മാറ്റി കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുകയാണ്. ലൂസിയാനയിൽ 3 വിനോദ പാർക്കുകൾ ഐസലേഷൻ യൂണിറ്റുകളാക്കി മാറ്റി. വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിൽ അവശ്യ സ്വഭാവമില്ലാത്ത എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചു. ആൾക്കൂട്ടം നിരോധിച്ചു. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചതു മൂലം ന്യൂയോർക്കിൽ, രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



കൊറോണ വൈറസ് മരണം വിതച്ച ഇറ്റലിയിലെ ലൊമ്പാർഡിയിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും കൂടി. 2,500 പേർക്ക് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിൽ ചൈനയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരാനിരുന്ന യുഎൻ രക്ഷാസമിതി യോഗം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റി. ഒട്ടേറെ പേർക്കു രോഗം ബാധിച്ചെങ്കിലും മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ച ജർമനിയുടെ നേട്ടം ചർച്ചയായി. രാജ്യത്ത് ഒരാഴ്ച 5 ലക്ഷം പരിശോധനയാണു നടത്തുന്നത്. സ്പെയിനിൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി കാർമൻ കാൽവോയ്ക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.‌



ഇറാനിൽ നഗരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. അവശ്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ മോസ്കോയിൽ അടയ്ക്കും. രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങൾ നിർത്തി. പാക്കിസ്ഥാനിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നിധിയിലേക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ നൽകാൻ പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ടീം തീരുമാനിച്ചു. 5 മിനിറ്റിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള പരിശോധനാസംവിധാനം വികസിപ്പിക്കാൻ സിംഗപ്പുർ ശ്രമമാരംഭിച്ചു. ക്ഷയരോഗത്തിനുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നായ ബിസിജി കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണോ എന്നറിയാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ശ്രമം തുടങ്ങി. പരീക്ഷണത്തിൽ 4,000 സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ പങ്കാളികളാണ്.



