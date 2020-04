ലോക്ഡൗണിൽ കേരളത്തിൽ കുടുങ്ങി; 250 യുകെ പൗരന്മാർ നാളെ നാട്ടിലേക്ക് പറക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 250 യുകെ പൗരന്മാരെ ബുധനാഴ്ച പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ തിരികെ കൊണ്ടു പോകും. ബ്രിട്ടിഷ് എയർവെയ്സിന്റെ ബോയിങ് 777 വിമാനം രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. ഇവിടെ നിന്നുള്ളവരെ കയറ്റി കൊച്ചിയിലേക്കു പറക്കും. അവിടെ നിന്ന് ലണ്ടനിലെ ഹീത്രു വിമാനത്താവളത്തിലേയ്ക്കാണു പോവുക. ചെന്നൈയിലെ യുകെ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്രയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി എത്തി. ജർമനി, മാലദ്വീപ് പൗരന്മാരെ നേരത്തെ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടു പോയിരുന്നു.

English Summary: UK nationals will fly to their homeland on Wednesday from Kerala