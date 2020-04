ബ്രിട്ടനിൽ സർജിക്കൽ ഗൗണുകൾ കിട്ടാനില്ല; ഏപ്രൺ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദേശം

ലണ്ടൻ∙ സർജിക്കൽ ഗൗണുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഏപ്രൺ ഉപയോഗിക്കാൻ ബ്രിട്ടനിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് നിർദേശം. സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങളുടെ കുറവ് കാരണം കോവിഡ് 19 രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നവർക്കാണ് ഏപ്രൺ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയത്. സർജിക്കൽ ഗൗണുകൾക്കു കുറവുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി മാറ്റ് ഹാൻ‌കോക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. വൈകാതെ 55,000 എണ്ണം ഗൗണുകൾ എത്തിച്ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഇംഗ്ലണ്ടിലുടനീളമുള്ള ആശുപത്രികളിൽ സർജിക്കൽ ഗൗണുകൾ തീർന്നിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് മുഴുനീളത്തിലുള്ള വാട്ടര്‍പ്രൂഫ് സര്‍ജിക്കല്‍ ഗൗണുകള്‍ ധരിക്കണമെന്നുള്ള നിബന്ധന ഒഴിവാക്കിയത്. പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് ഏപ്രൺ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണു നിർദേശം. ഒറ്റ തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൗണുകൾ കുറവായതിനാൽ ഉപയോഗിച്ചവ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

