ഹൈക്കോടതി വിധി: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണം വൈകിയേക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളം പിടിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതോടെ ശമ്പള വിതരണം വൈകുമെന്നു സൂചന. കോടതി വിധി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ശമ്പള ബില്ലുകൾ തയാറാക്കേണ്ടതിനാൽ മേയ് നാലു മുതലേ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യൂ എന്നാണ് അറിയുന്നത്.

സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ 6 ദിവസത്തെ വീതം ശമ്പളം 5 മാസത്തേക്കു പിടിക്കാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവാണു ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത്. രണ്ടു മാസത്തേക്കാണ് സ്റ്റേ. ജീവനക്കാരും സംഘടനകളും സമർപ്പിച്ച ഒരുകൂട്ടം ഹർജികളിലാണു ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസിന്റെ ഉത്തരവ്.



