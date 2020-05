എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ മേയ് 26 മുതൽ തന്നെ; ആശങ്ക വേണ്ടെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ എസ്എസ്എൽസി, ഹയർസെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മേയ് 26 മുതൽ 30 വരെ തന്നെ നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാന്‍ വൈകിയതിനാലാണ് തടസം ഉണ്ടായതെന്നും ഇപ്പോൾ പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ‌ നടത്തുന്നതിനു കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതിയായതോടെ പരീക്ഷകൾ തടസ്സമില്ലാതെ നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലും ഗതാഗത സൗകര്യവും ഒരുക്കും. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ആശങ്കവേണ്ട. പ്രത്യേക പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മേയ് 26 മുതൽ നടത്തുന്നതിനു പരീക്ഷക്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നു ജൂണിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനു ശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നു. വൈകിട്ട് കേന്ദ്രനുമതി ലഭിച്ചതോടെയാണ് തടസങ്ങൾ നീങ്ങിയതായും മുൻനിശ്ചയ പ്രകാരം തന്നെ പരീക്ഷകൾ നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത്.

∙ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാ തീയതികൾ

മേയ് 26 – കണക്ക് (ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം)

മേയ് 27 – ഫിസിക്സ് (ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം)

മേയ്28 – കെമിസ്ട്രി(ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം)

∙ പ്ലസ് വൺ

മേയ് 26 – എന്റർപ്രണർഷിപ് ഡവലപ്മെന്റ് (വിഎച്ച്എസ്ഇ–രാവിലെ)

മേയ്27 – മ്യൂസിക്, അക്കൗണ്ടൻസി, ജ്യോഗ്രഫി, സോഷ്യൽ വർക്ക്, സംസ്കൃത സാഹിത്യം (രാവിലെ)

മേയ് 28 – എക്ണോമിക്സ്

മേയ്29 – ഫിസിക്സ്, ഫിലോസഫി, ഇംഗ്ലിഷ്, ലിറ്ററേച്ചർ, സോഷ്യോളജി (രാവിലെ)

മേയ്30 – കെമിസ്ട്രി, ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്, ആന്ത്രപോളജി

∙ പ്ലസ് ടു

മേയ് 26 – എന്റർപ്രണർഷിപ് ഡവലപ്മെന്റ് (വിഎച്ച്എസ്ഇ–രാവിലെ)

മേയ്27 – ബയോളജി, ജ്യോഗ്രഫി, സംസ്കൃത ശാസ്ത്രം, ഇക്കണോമിക്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിവ് ഇംഗ്ലിഷ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, പാർട്ട് 3 ലാംഗ്വേജസ്

മേയ് 28 – ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, സൈക്കോളജി, ഇലക്ട്രോണിക് സർവീസ് ടെക്നോളജി, ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ്

മേയ് 29 – ഹിസ്റ്ററി, ഇസ്‌ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ആന്റ് കൾച്ചർ, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഹോം സയൻസ്, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്

മേയ് 30 – കണക്ക്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ജേണലിസം



English Summary: SSLC, Plus Two Exams from May 26