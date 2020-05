തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിലേക്കു സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ അയയ്ക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്നും യാത്രക്കാരുടെ പട്ടികയും വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണമെന്നും റെയിൽവേ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിന് അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യാത്രക്കാരുടെ പേരും വിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും താമസിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കു വലിയ തടസ്സമാകും.

മുംബൈയിൽ നിന്ന് 22ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട പ്രത്യേക ട്രെയിനിന്റെ കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാലേ യാത്രക്കാരുടെ ആരോഗ്യപരിശോധനക്കും തുടർന്നുള്ള യാത്രയ്ക്കും ക്വാറന്റീൻ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനും സംവിധാനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

