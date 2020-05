ഡോ.വിശ്വാസ് മേത്ത പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി; തിരുവനന്തപുരം കലക്ടർക്ക് സ്ഥലമാറ്റം

തിരുവനന്തപുരം∙ ആഭ്യന്തര അഡീ.ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ.വിശ്വാസ് മേത്തയെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് 31നു വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് നിയമനം. 1986 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വിശ്വാസ് മേത്തയ്ക്ക് അടുത്തവർഷം ഫെബ്രുവരി വരെ സർവീസുണ്ട്. പിഡബ്ല്യുഡി അഡി.ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.കെ ജോസ് ഐഎഎസിനെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു.

മറ്റു മാറ്റങ്ങൾ:

∙ തിരുവനന്തപുരം കലക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ മലപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി

∙ നവജോത് സിങ് ഖോസ തിരുവനന്തപുരം കലക്ടർ

∙ എം.അഞ്ജന കോട്ടയം കലക്ടർ, നിലവിൽ ആലപ്പുഴ കലക്ടർ

∙ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി വി.വേണുവിനെ ആസൂത്രണ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു

∙ ജയതിലക് പുതിയ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി

∙ കാർഷികോൽപാദന കമ്മിഷനർ ഇഷിതാറോയ്

English Summary: Vishwas Mehta next Chief Secretary of Kerala, Transfer of IAS Officers