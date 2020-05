അച്ഛനും അമ്മയും ക്വാറന്റീനിൽ; 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ബക്കറ്റിൽ വീണു മരിച്ചു

പാലക്കാട്∙ ചാലിശ്ശേരിയിൽ 11 മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞ് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണു മരിച്ചു. ചാലിശ്ശേരി മുക്കിൽ പീടിക മനാട്ടിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ്‌ സാബിഖിന്റെ മകൻ എസ്സാൻ മുഹമ്മദ്‌ ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 9.45 നാണ് സംഭവം.

വീടിന്റെ അകത്തുള്ള കുളിമുറിയിലെ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ തല കീഴായി വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അടുത്ത ബന്ധുവിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയവെയാണു ദുരന്തം.



English Summary: Child drowning in bucket full of water at Palakkad