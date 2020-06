കോട്ടയം ∙ മലങ്കര ഓർ‌ത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പള്ളികൾ ഉടൻ വിശ്വാസികൾക്കായി തുറക്കില്ല. പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ചേർന്ന സഭാ സുന്നഹദോസിലാണ് തീരുമാനം. കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. ജൂൺ 30ന് വീണ്ടും സുന്നഹദോസ് ചേർന്ന് സ്ഥിതി​ഗതികൾ വിലയിരുത്തും.

English Summary: Malankara Orthodox Sabha not to open churches soon