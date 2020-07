കണ്ണൂർ ∙ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഇന്നലെ മരിച്ച പി.ഒ.ആയിഷ ഹജ്ജുമ്മ (63)യ്ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏറെക്കാലമായി കാൻസറിനു ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഭർത്താവിനു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്നു നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ആയിഷ.



English Summary: Covid confirmed for Kannur native who died last day