മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം; വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് അംഗീകാരം

ന്യൂഡൽഹി∙ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് (എൻ‌ഇ‌പി) കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് അംഗീകാരം നൽകി. മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം (എംഎച്ച്ആർഡി) വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാലും കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവേദ്കറും ചേർന്നാവും പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.



English Summary: New National Education Policy 2020 gets Cabinet Approval, MHRD now Ministry of Education