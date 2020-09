തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ശുഭവാർത്തയുണ്ടാകും: എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ മകൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്ന ഗായകൻ എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ ‘സ്ഥിരത’ തുടരുന്നതായി മകൻ എസ്.പി. ചരൺ. തുടർച്ചയായി നാലു ദിവസമായി പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ ചരൺ പറഞ്ഞു.

പിതാവിനായി പ്രാർഥിക്കുന്ന ലോകമെങ്ങുമുള്ള ആരാധർക്കു നന്ദിയും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ദൈവാനുഗ്രഹം കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ശുഭവാർത്ത പുറത്തുവിടാനാകും – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഓഗസ്റ്റ് 5നാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി എസ്പിബി വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ അറിയിച്ചത്. പിന്നീട് ആരോഗ്യനില മോശമായപ്പോൾ ചെന്നൈയിലെ എംജിഎം ഹെൽത്ത് കെയർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

English Summary: "Hoping There Will Be Good News By Monday": S P Balasubrahmanyam's Son Shares Health Update