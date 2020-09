ഏറെയും സാധാരണക്കാർ; തട്ടിപ്പു നടത്തിയത് നഷ്ടത്തിലാണെന്ന വിവരം മറച്ചു വച്ച്

കാസർകോട്∙ ഫാഷൻ ഗോൾഡ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിൽ കുടുങ്ങിയവരിലേറെയും ആകെയുണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യം നിക്ഷേപിച്ച സാധാരണക്കാർ. സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള സംരംഭകരാണ് ദിവസവും പരാതിയുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നത്. തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാക്കളെ പാർട്ടി പുറത്താക്കണമെന്നും സംരംഭകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.



നഷ്ടത്തിലാണെന്ന വിവരം മറച്ചു വച്ചാണ് ഫാഷൻ ഗോൾഡ് നടത്തിപ്പുകാർ തട്ടിപ്പു കാണിച്ചതെന്ന് പരാതിക്കാർ പറയുന്നു. ഒരു ലക്ഷം മുതൽ ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചവരാണ് പൊലീസ് സഹായം തേടിയെത്തുന്നത്.

