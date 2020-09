യുഎസിന്റെ ആയുധങ്ങൾ മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും വിൽക്കും: ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും യുഎസ് ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇസ്രയേലിനു വിറ്റിട്ടുള്ള ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾതന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും വിൽക്കുമെന്നും അത് യുഎസിന് ഗുണകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇസ്രയേൽ, യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കുന്ന കരാർ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഒപ്പിടുന്നതിനു മുന്നോടിയായി യുഎസ് മാധ്യമമായ ഫോക്സ് ന്യൂസിനോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘അവർ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്. യുഎഇക്ക് കുറച്ച് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നുണ്ട്. എനിക്കു വ്യക്തിപരമായി അതിനു പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ചില ആളുകൾക്കുണ്ട്. അവർ യുദ്ധത്തിനു പോകുമായിരിക്കും’ – ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

