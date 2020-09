ജയ്പൂർ ∙ കോട്ട ജില്ലയിൽ ചമ്പൽ നദിയിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് 14 തീർഥാടകർ മരിച്ചു. ബുണ്ഡി ജില്ലയിലെ ഇന്ധർഗഡ് പട്ടണത്തിലെ കമലേശ്വർ മഹാദേവ് അമ്പലത്തിലേക്ക് അമ്പതോളം തീർഥാടകരുമായി പോയ ബോട്ടാണു മറിഞ്ഞത്. കോട്ട ജില്ലയിലെ ഖാട്ടോളി പ്രദേശത്തുനിന്നുള്ള ഗ്രാമീണരാണ് ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും. സംഭവസ്ഥലത്ത് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയത്. എൻഡിആർഎഫിന്റെയും അഗ്നിശമന സേനാവിഭാഗത്തിന്റെയും സംഘങ്ങളും തുടർന്നെത്തി.



English Summary: Boat capsize kills at least 14 in Rajasthan's Kota