ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. അഞ്ചു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. പാക്കിസ്ഥാന് കനത്ത തിരിച്ചടി നല്‍കിയെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

കുപ്‍വാരയിലെ നൗഗാം സെക്ടറിലേക്കു പാക്ക് സേന നടത്തിയ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ 2 സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും 4 സൈനികർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ പൂഞ്ച് സെക്ടറിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഒരു സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റൊരാൾക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

