‌ആരോഗ്യനിലയില്‍ നല്ല മാറ്റം; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഉടന്‍ മടങ്ങിയെത്തും: ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ആരോഗ്യനിലയില്‍ നല്ല പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വാൾട്ടർ റീഡ് സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ട്രംപ്, ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയപ്പോഴുള്ളതിനെക്കാള്‍ ആരോഗ്യനില ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നും പറഞ്ഞു. വരും ദിവസങ്ങളാണ് നിര്‍ണായകം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളില്‍ ഉടന്‍ മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു.

ട്രംപിന്‍റെ ആരോഗ്യനിലയില്‍ വൈറ്റ് ഹൗസ് ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നു. ട്രംപ് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതായും 24 മണിക്കൂറിനിടെ പനി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വാൾട്ടർ റീഡ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു. പുറത്തുനിന്ന് ഓക്സിജന്റെ സഹായം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. ട്രംപിന്റെ ഭാര്യ മെലനിയ ട്രംപും കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലാണ്.

