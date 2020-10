ശ്രീറാമും വഫയും കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല; ഡിവിഡി ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശം

രുവനന്തപുരം∙ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ.എം.ബഷീറിനെ വാഹനമിടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനും രണ്ടാം പ്രതി വഫയും ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല. അപകട സമയത്തെ സിസിടിവി ദ്യശ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഡിവിഡി ഹാജരാക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

ഡിവിഡി ഹാജരാക്കാൻ പൊലീസിനോടാണ് കോടതി നിർദേശിച്ചത്. രേഖകളുടെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീറാം ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കേസ് സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്ക് വിചാരണയ്ക്കായി മാറ്റാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ ഹർജിയുമായി ശ്രീറാമിന്റെ അഭിഭാഷകൻ രംഗത്തെത്തിയത്. നടപടി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നീക്കത്തിൽ കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ഫെബ്രുവരിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസിൽ 9 മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള ഹർജി വൈകി വന്ന വിവേകമാണെന്നു കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

English Summary: KM Basheer Death Case: Sriram Venkitaraman and Wafa Feroz did not appear in the court