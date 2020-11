കാബൂള്‍∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂള്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ കടന്ന ആയുധധാരികള്‍ നടത്തിയ വെടിവയ്പിലും ചാവേര്‍ ബോംബാക്രമണത്തിലും 25 പേര്‍ മരിക്കുകയോ ഗുരുതരമായി പരുക്കേല്‍ക്കുകയോ ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. സുരക്ഷാ സേനയുമായി മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട വെടിവയ്പാണ് ഉണ്ടായത്. അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ഥികളും വെടിയേറ്റു മരിച്ചുവെന്നാണു സൂചന.

മൂന്ന് അക്രമികളാണ് വെടിവയ്പ് നടത്തിയത്. ഒരാള്‍ ചാവേര്‍ സ്‌ഫോടനം നടത്തി. മറ്റു രണ്ടു പേരെ രക്ഷാസേന വെടിവച്ചു കൊന്നുവെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയ വക്താവ് താരിഖ് അരിയാന്‍ പറഞ്ഞു.

