തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടി വയ്ക്കണം; പി.സി. ജോർജിന്റെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടി വയ്ക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പി.സി. ജോർജ് എംഎൽഎ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ കേരളത്തിൽ ഡിസംബറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ 21ാം അനുച്ഛേദത്തിന്റെ ലംഘനം ആണെന്നും പി സി ജോർജ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കൃത്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മിഷന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാം എന്നും ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി.

English Summary: PC George submits petition in Supreme Court asking to change the local body polls