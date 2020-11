തലയ്ക്കു നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി സെൽഫി, വെടിപൊട്ടി; യുപിയിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

നോയിഡ∙ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശ് നോയിഡ സ്വദേശി സൗരഭ് മാവി (22) ആണ് മരിച്ചത്. സുഹൃത്തിനൊപ്പം കാറിൽ ഒരു വിവാഹത്തിന് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് സംഭവമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തലയ്ക്കാണു വെടിയേറ്റത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് നകുൽ ശർമയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. പോസ്റ്റ് മോർട്ടത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരം പുറത്തു വിടാനാകൂവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കാറും വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കും.

സൗരഭ് മാവി

കാറിൽ പോകവെ സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനായി സൗരഭ് കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന തോക്ക് തലയ്ക്കു നേരെ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ വെടിപൊട്ടുകയായിരുന്നെന്ന് നകുൽ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. ഉടൻതന്നെ സമീപമുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ബിസ്രാഖ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. തോക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സെൻട്രൽ നോയിഡ ഡപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഹരീഷ് ചന്ദർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Man shoots self while taking selfie with gun in Noida, UP