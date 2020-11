കണ്ണൂർ∙ കോർപറേഷനിലെ കാനത്തൂ‍ർ ഡിവിഷനിൽ പത്രിക പി‍ൻവലിക്കാൻ അരമണിക്കൂർ ശേഷിക്കേ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിയെ മാറ്റി കോൺഗ്രസ്. തർക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഡിവിഷനിൽ നേരത്തേ മുൻ കൗൺസിലർ കെ.സുരേഷിനെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സ്വീകരണയോഗത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



ഇവിടെ ജവഹർ ബാലജനവേദി നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷിബു ജോസഫ് കണ്ണൂർ രൂപതയുടെ പിന്തുണയോടെ പത്രിക നൽകിയിരുന്നു. അര മണിക്കൂർ മുൻപു ചേർന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിറ്റി യോഗം സുരേഷിനു പകരം ഷിബുവിനെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിയായി തീരുമാനിച്ചു. അര മണിക്കൂർ മുൻപു വരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന സുരേഷ് ഇനി വിമതനായി മൽസരിക്കും.

English Summary: Local Elections Kannur: Congress changes nominee at the last hour