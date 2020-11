മിഗ്–29കെ പരിശീലന വിമാനം അറബിക്കടലിൽ തകർന്നു; ഒരു പൈലറ്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

ന്യൂഡൽഹി∙ നാവിക സേനയുടെ മിഗ്–29കെ പരിശീലന വിമാനം അറബിക്കടലിനു മുകളിൽ തകർന്നു വീണു. ഒരു പൈലറ്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. മറ്റേയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഗോവ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാവികസേനയുടെ ഫ്ലീറ്റിൽ 40ൽ അധികം മിഗ്–29കെ വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവ വിമാനവാഹനിക്കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് വിക്രമാദിത്യയിൽനിന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ മൂന്നാമത്തെ മിഗ്–29കെ വിമാനാപകടമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗോവയ്ക്കുമുകളിൽ വച്ച് പക്ഷികൾ വന്നിടിച്ചാണ് മിഗ്–29കെ തകർന്നത്. നവംബറിൽ ഗോവയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിനുമുകളിൽവച്ചാണ് വിമാനം തകർന്നത്.

