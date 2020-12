ന്യൂഡൽഹി∙ കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ദ്രോണാചാര്യ, അർജുന പുരസ്കാരങ്ങൾ തിരികെ നൽകാൻ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ കായിക താരങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെത്തി. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്കു നീങ്ങിയ താരങ്ങളെ റെയ്സീന റോഡിലെ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻപിൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞു.



English Summary: Sportspersons will return their awards to express solidarity with farmers