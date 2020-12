ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ: 2 ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഒരാള്‍ പിടിയിൽ

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ച് മേഖലയിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടു ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരാളെ പിടികൂടി തടവിലാക്കി. മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് നിയന്ത്രണരേഖയിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറിയ ഭീകരർ തെക്കൻ കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം.

ജില്ലാ വികസന കൗൺസിലിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനെത്തിയ ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ, ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസും സൈന്യവും സംയുക്തമായി ചട്ടാപനി– ദുർഗാൻ പ്രദേശത്തു നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.



മഞ്ഞു മൂടിയ പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ ഇവരോട് കീഴടങ്ങാൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തയാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നെത്തിയവരാണ് ഇവരെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.



English Summary :Two Terrorists Killed, Another Held in Encounter with Security Forces in J&K's Poonch